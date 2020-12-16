Зе Луиша прооперируют 17 декабря



Форвард " Локомотива " Зе Луиш перенесёт операцию из-за перелома кости стопы 17 декабря.

Фото: "Чемпионат"

Ранее сообщалось, что нападающий будет вынужден отложить операцию из-за заражения коронавирусом. Но директор по связям с общественностью "Локо" Кирилл Брейдо сообщил, что очередной тест игрока на коронавирус был отрицательным.



"У Зе Луиша отрицательный тест. Завтра будет прооперирован", — написал Брейдо.



Нападающий получил травму в матче Лиги чемпионов с "Ред Булл Зальцбург", который проходил 1 декабря.