Ранее сообщалось, что нападающий будет вынужден отложить операцию из-за заражения коронавирусом. Но директор по связям с общественностью "Локо" Кирилл Брейдо сообщил, что очередной тест игрока на коронавирус был отрицательным.
"У Зе Луиша отрицательный тест. Завтра будет прооперирован", — написал Брейдо.
Нападающий получил травму в матче Лиги чемпионов с "Ред Булл Зальцбург", который проходил 1 декабря.
Зе Луиша прооперируют 17 декабря
Форвард "Локомотива" Зе Луиш перенесёт операцию из-за перелома кости стопы 17 декабря.
Фото: "Чемпионат"
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