"Тотальное доминирование. Не унижение, но Спартак слабо", - написал Геркус в своем телеграм-канале.
Также экс-президент "Локо" прикрепил фото со статистикой матча. "Зенит" нанес 27 ударов (9 в створ) против 5 (2 в створ) у "Спартака".
"Тотальное доминирование". Геркус - о "Спартак" - "Зенит"
Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус высказался о победе "Зенита" над "Спартаком" (3:1) в 19-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!