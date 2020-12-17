"В любой команде первый, кто пострадает из-за отсутствия результата - это тренер. Понятно, что это не самый приятные момент для любого человека из этой сферы, но это наша работа, это наша жизнь.
Было видно, что команда в кризисе. Одна из главный проблем то, что это молодой коллектив", - заявил Олич.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко будет отправлен в отставку после матча 19-го тура против "Ростова".
"Армейцы" не могут победить на протяжении семи матчей во всех турнирах.
В Лиге Европы московский клуб не сумел выйти из группы, заняв последнее место, набрав 3 очка в шести матчах.
В чемпионате России ЦСКА идет на 3-м месте, имея в активе 33 очка после 18-ти матчей.
Источник: "СЭ"
Олич - о возможной отставке Гончаренко: было заметно, что в ЦСКА кризис
Экс-нападающий ЦСКА Ивица Олич прокомментировал информацию о возможной отставке из ЦСКА главного тренера команды Виктора Гончаренко.
Фото: ПФК ЦСКА
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