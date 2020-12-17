Источник: Instagram-аккаунт cska.mib
Фанаты ЦСКА вывесили баннер со словами благодарности в адрес Гончаренко
Болельщики ЦСКА поблагодарили Виктора Гончаренко за работу на посту главного тренера команды на фоне слухов о грядущем увольнении белорусского специалиста.
Фото: ЦСКА
Во время матча 19-го тура РПЛ с "Ростовом" болельщики ЦСКА развернули на трибуне баннер со словами благодарности в адрес Гончаренко. Также фанаты "армейцев" опубликовали пост в "Инстаграме", в котором поблагодарили тренера. Вместе с тем они призвали Гончаренко покинуть клуб, написав: "Спасибо, Михалыч! Время уйти красиво!"
Источник: Instagram-аккаунт cska.mib
Источник: Instagram-аккаунт cska.mib
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