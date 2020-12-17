"Моя работа - тренировать. Ваша - что-то там распространять. Я делаю свою работу?", - сказал Гончаренко журналистам в эфире телеканала "Матч Премьер" после игры с "Ростовом".
Белорусскому специалисту задали вопрос, значит ли вышеуказанный комментарий, что он останется тренером ЦСКА.
"Ну я же здесь с вами", - ответил Гончаренко.
Гончаренко прокомментировал возможную отставку с поста главного тренера ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над "Ростовом" (3:1) в матче 19-го тура РПЛ прокомментировал информацию о том, что его могут отправить в отставку.
Фото: ЦСКА
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