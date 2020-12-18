Дюков рассказал, обращался ли Дзюба в РФС за помощью в поиске похитителей его интимного видео

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о том, обращался ли форвард "Зенита" и сборной России Артем Дзюба за помощью в поиске похитителей его интимного видео.
Фото: ФК "Зенит"
"Обращения в РФС не было. Не знаю, к кому обратился Артем. Правильнее задать вопрос ему", - сказал Дюков.

Ранее в СМИ сообщалось, что Дзюба обращался за помощью в ФСБ.

Источник: телеграм-канал "Футбольный Биги"

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Теги: Дзюба Зенит РФС
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