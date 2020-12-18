Зинченко может вернуться в РПЛ

"Манчестер Сити" готов расстаться с украинским полузащитником Александром Зинченко.

Фото: ФК "Манчестер Сити"

По информации источника, "горожане" готовы продать футболиста в зимнее трансферное окно, хотя и не торопятся расторгнуть с ним контракт.



Сообщается, что интерес к Зинченко проявляют клубы АПЛ, Серии А, Ла Лиги и Бундеслиги, а также неназванные команды из Российской Премьер-Лиги. Отмечается, что "Ман Сити" уже назвал клубам сумму, за которую готов отпустить игрока. Напомним, что украинец ранее выступал за "Уфу".



В нынешнем сезоне Зинченко провел 1 матч в чемпионате Англии, а также 4 игры в Лиге чемпионов, но результативными действиями не отметился.



Источник: 90min