Капитан "Урала" Кулаков: не понимаю, почему "Тамбов" все списали. Каждый матч бьются

Капитан и крайний защитник "Урала" Денис Кулаков прокомментировал выездную ничью своей команды с "Тамбовом".

Фото: ФК "Тамбов"

- Я не понимаю, почему "Тамбов" все списали. Это команда Премьер-лиги. Тренер хороший, игроки хорошие. Понятно, что у них финансовые трудности, но они выходят на поле и каждый матч бьются. Конечно же, мы не ожидали, что здесь будет легкая прогулка и я не считаю, что результат отрицательный. Приемлемый, скажем так. Ничья на выезде - это хороший результат. Хотели победить, были ближе к победе, так как пенальти не реализовали, но это футбол, тем он и интересен, - передает слова Кулакова официальный сайт "Урала".



Матч 19 тура Российской премьер-лиги между "Тамбовом" и "Уралом", прошедший 18 декабря в Саранске, закончился боевой ничьей 1:1. С первых минут инициативу захватили формальные хозяева поля, но на 29 минуте екатеринбуржцы провели образцовую контратаку и Отман Эль-Кабир открыл счет первым же ударом гостей по воротам. Перед самым перерывом похожая атака удалась уже тамбовчанам, и Герман Онугха установил равновесие - 1:1. Во втором тайме Эль-Кабир имел отличную возможность принести победу своей команде, но не реализовал пенальти, отправив мяч выше перекладины.