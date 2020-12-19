Радимов - о "Спартаке" в матче с "Зенитом": светлое пятно - Зобнин. Крал и другие проиграли в единоборствах

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов оценил игру футболистов "Спартака" в матче 19 тура РПЛ против "Зенита" (1:3).
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
- Единственное светлое пятно - Зобнин. Очень старался, носился туда-сюда, сражался за каждый мяч. А вот Крал и другие проиграли почти все единоборства. Странно, что "Спартак", не участвующий в еврокубках, выглядел физически намного хуже, чем "Зенит", который за последние месяцы и наигрался, и налетался. Но главное даже не это. В жизни не видел футболистов "Спартака" настолько испуганными и потерянными! Так решающие матчи не играют. Эта команда напрочь лишена спартаковского духа. Есть ли вопросы к Максименко? Конечно. И первый гол его, и второй, - приводит слова Радимова "Спорт-Экспресс".

"Спартак" проиграл "Зениту" в гостевом матче 19 тура Российской премьер-лиги со счетом 1:3. В первом тайме гости не нанесли ни одного удара по воротам хозяев, но счет к перерыву был 1:1 - после мяча Сердара Азмуна на 8 минуте в середине тайма гол в свои ворота забил центральный защитник сине-бело-голубых Деян Ловрен, грудью перебросивший мяч через собственного вратаря. В заключительной части матча победу "Зениту" принесли удары Ярослава Ракицкого на 74 минуте и Артема Дзюбы в добавленное время. Петербургский клуб остался на первом месте в турнирной таблице, набрав 41 очко, в то время как "Спартак" с 35 очками откатился на третью строчку.

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Теги: Спартак Зенит Зобнин Крал Максименко Радимов
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