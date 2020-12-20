На первое место Федун поставил полузащитника "Спартака" Романа Зобнина. Также в пятерку лучших владелец красно-белых включил Георгия Джикию, Александра Максименко ("Спартак"), Антона Миранчука ("Локомотив") и Александра Соболева ("Спартак").
В текущем сезоне РПЛ "Спартак" занимает третьем место, набрав 35 очков.
Источник: "СЭ""СЭ"
Федун назвал лучшего футболиста России
Владелец "Спартака" Леонид Федун выбрал лучшего игрока 2020 года в России.
Фото: ТАСС
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!