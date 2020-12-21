Аршавин дал комментарий после того, как стало известно, что КДК РФС дисквалифицировал Тедеско на три матча за поведение во время игры 18-го тура РПЛ "Сочи" - "Спартак" (1:0). Кроме того, на главного тренера "Спартака" был наложен штраф в 50 тысяч рублей.
"На мне поведение Тедеско сказалось бы негативно. Он очень истерично проявляет свои эмоции. Хорошо, что ограничивают тренерскую зону. Он бы наматывал больше километров, чем футболисты. Это говорит о неуверенности", - отметил Аршавин.
Источник: Матч ТВ
Аршавин: Тедеско истерично проявляет свои эмоции, это говорит о неуверенности
Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин высказался о поведении главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско.
Фото: "Спартак"
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