"Сейчас мы не думаем о Кокорине. У нас не то турнирное положение, чтобы размышлять о трансферах.
Впервые слышу, что "Фиорентина" обращалась к "Спартаку" по поводу Кокорина. Про 15 млн. евро компенсации, которую якобы запросил у нас московский клуб, я тоже никогда не слышал", - заявил Праде.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что форвард московского "Спартака" Александр Кокорин может перейти в итальянскую "Фиорентину". Сообщалось, что "фиалки" обращались к "Спартаку" по Кокорину, но клуб запросил за него 15 млн. евро, что не понравилось "Фиорентине".
Александр Кокорин пришел летом в московский "Спартак" на правах свободного агента. В этом сезоне он провел 10 матчей за "Спартак", в которых забил 2 мяча с пенальти.
Источник: Metaratings
Спортдиректор "Фиорентины": сейчас у нас не то время, чтобы думать о трансфере Кокорина
Спортивный директор "Фиорентины" Даниэле Праде прокомментировал информацию о том, что нападающий "Спартака" Кокорин может перейти в состав итальянской команды.
Фото: ФК "Спартак"
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