Хохлова спросили, в чем он видит причины неудачного выступления российских клубов на международной арене.
"Усталость и отсутствие полноценного отпуска, другого объяснения у меня нет. Весной готовились скомкано, чуть ли не по "зуму", из одного сезона сразу вкатились в другой. Еще летом сказал: ждите мышечных травм и функциональных спадов", - ответил бывший тренер "Динамо".
Напомним, что Хохлов возглавлял "Динамо" с октября 2017-го по октябрь 2019 года.
Источник: Матч ТВ
Хохлов объяснил неудачные выступления российских клубов в еврокубках
Бывший наставник "Динамо" Дмитрий Хохлов высказался о неудачных выступлениях российских клубов в еврокубках в нынешнем сезоне.
Фото: Sportbox
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