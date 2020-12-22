Прядкин прокомментировал слух о том, что Хачатурянц может стать новым президентом РПЛ

Глава Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин отреагировал на вопрос журналиста о возможном избрании на пост президента Лиги председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.

Фото: Sport24

"Кто это сказал, откуда вы берете эту информацию?", - ответил Прядкин.



Ранее появилась информация, что Хачатурянц минувшим летом был близок к избранию клубами РПЛ в качестве главы Лиги.



Напомним, что Прядкин занимает пост президента Российской Премьер-Лиги с 14 ноября 2007 года.



Источник: телеграм-канал журналиста Сергея Егорова