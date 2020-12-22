"Кто это сказал, откуда вы берете эту информацию?", - ответил Прядкин.
Ранее появилась информация, что Хачатурянц минувшим летом был близок к избранию клубами РПЛ в качестве главы Лиги.
Напомним, что Прядкин занимает пост президента Российской Премьер-Лиги с 14 ноября 2007 года.
Источник: телеграм-канал журналиста Сергея Егорова
Прядкин прокомментировал слух о том, что Хачатурянц может стать новым президентом РПЛ
Глава Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин отреагировал на вопрос журналиста о возможном избрании на пост президента Лиги председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.
Фото: Sport24
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