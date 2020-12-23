По просьбе "Динамо" комиссия рассмотрела три спорных момента. Все решения арбитра Виталия Мешкова в этих эпизодах были признаны правильными.
Отметим, что на данный момент "Динамо" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. "Сочи" имеет в запасе 33 балла и идет четвертым.
Источник: Официальный сайт РФС
Судейская комиссия РФС не нашла ошибок в работе арбитра матча "Сочи" - "Динамо"
Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела спорные эпизоды в матче 19-го тура РПЛ "Сочи" - "Динамо" (2:0).
Фото: "Динамо"
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