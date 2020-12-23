"Семина надо вернуть в "Локомотив" хотя бы в совет директоров. "Локомотив" - это Семин. Все, чего клуб добился в своей жизни, кубки, награды, титулы - все было при Семине.
Нельзя так выкидывать на улицу людей с таким положительным бэкграундом", - заявил Лебедев.
Юрий Семин несколько раз становился главным тренером московского "Локомотива". Семин трижды приводил "Локомотив" к чемпионскому титулу в России (2002, 2004 и 2018 гг.), 6 раз становился обладателем Кубка России (1996, 1997, 2000, 2001, 2017 и 2019 гг.), а также три раза выигрывал Суперкубок России (2003, 2005 и 2019 гг.).
Ранее в СМИ появилась информация, что Юрий Семин может вернуться в менеджмент московского "Локомотива".
Источник: "СЭ"
Лебедев: Семина надо вернуть в "Локомотив". Все, чего клуб добился в своей жизни было при нем
Депутат Госдумы Игорь Лебедев высказал мнение о необходимости возвращения в "Локомотив" Юрия Семина.
Фото: "Getty Images"
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