— Я бы убрал. Я вижу, что он очень слабый тренер. По его ошибкам, которые он в Лиге чемпионов допустил — с "Зальцбургом" и еще ряд игр в чемпионате — с "Динамо", "Краснодаром".
Уж на тренерскую кандидатуру люди явно есть, и поэтому мне кажется, что Николича не нужно удерживать. Я бы Семина вернул — сначала тренером в команду, а потом сделал бы для него должность спортивного менеджера всего клуба и он бы спокойно на ней работал, — цитирует функционера Sport24.
67-летний Наумов занимал должность президента "железнодорожников" с 2007 по 2010 год.
Напомним, вчера стало известно о кадровых перестановках в руководстве "Локомотива". В частности, пост покинул генеральный директор команды Василий Кикнадзе, вместо которого был назначен Владимир Леонченко. Так же перестановки случились в совете директоров команды.
Николич возглавил "Локомотив" 1 июня 2020 года, сменив на этом посту Юрия Семина. Прошлый сезон клуб закончил на втором месте в чемпионате России, получив право выступления в групповом этапе Лиги чемпионов. Клуб занял в своем квартете четвертое место, оставшись без евровесны.
После 19 туров чемпионата России "Локомотив" занимает восьмую строчку с 28 очками.
Экс-президент "Локомотива": Николич — слабый тренер, я бы его убрал
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов рассказал, что уволил бы нынешнего наставника команды Марко Николича.
Фото: "Чемпионат"
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