— Это были интересные два года в моей жизни, новый опыт. Думаю, что сделано немало. В клубе сильная команда. Я говорю не только о спортивной, но и об административно-управленческой команде, — цитирует Кикнадзе matchtv.ru
Напомним, Кикнадзе сменил на посту генерального директора "железнодорожников" Илью Геркуса в декабре 2018 года. Сейчас этот пост займет Владимир Леонченко.
В текущем сезоне "Локомотив" с 28 очками занимает восьмую строчку турнирной таблицы чемпионата России после 19 туров.
"Это были интересные два года в моей жизни". Кикнадзе — об уходе из "Локомотива"
Бывший генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе высказался о работе в клубе.
Фото: ФК "Локомотив"
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