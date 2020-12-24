Аршавин - о гендиректоре "Зенита" Медведеве: самый успешный президент. Никто не был чемпионом в хоккее и футболе

Директор департамента "Зенита" по развитию молодёжного футбола Андрей Аршавин высказал мнение о работе Александра Медведева, генерального директора петербуржцев.
Фото: ФК "Зенит"
"Медведев нормально работает. Всегда ему говорю: "Вы самый успешный президент. Никто не выигрывал чемпионат два раза подряд. Никто не был чемпионом в хоккее и футболе".

Так что Александр Иванович — уникальный человек. Как мужик — вообще вот такой! Топ", - заявил Аршавин.

Александр Медведев руководит "Зенитом" с 2019 года. До петербургской команды Медведев был главой Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Медведев может покинуть должность генерального директора "Зенита". Сам Медведев, а позже и Аршавин опровергли эти слухи.

Петербургский "Зенит" после 19-ти туров РПЛ занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 41 очко.

В Лиге чемпионов "сине-бело-голубые" заняли последнее место в группе с дортмундской "Боруссией", "Лацио" и "Брюгге", набрав в шести матчах одно очко.

Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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Теги: Зенит Медведев Аршавин
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