- В том, что "Спартак" решил никого не искать до конца сезона, логика определенная есть, - отметил Червиченко. Платить-то все равно придется, но так только одному, а в противном случае двум тренерам. Видимо, это связано с тем, что "Спартак" пока не понимает, кого на должность главного тренера брать. Невозможно же постоянно каждые два года ошибаться. Наверное, все-таки хочется взять тренера на более длительный срок и с какими-то большими гарантиями успешности.
- Кто бы подошел на должность главного тренера "Спартака"?
- Даже не знаю. Тут важно и то, насколько с приходящим человеком будут согласовывать тех игроков, которых собираются покупать. Основной момент, который, на мой взгляд, не нравится Тедеско, это то, что он хочет больше участвовать в трансферах, а его ограничивают. Видимо, в этой ситуации он чувствует себя неуютно.
- Будет ли у Тедеско мотивация в оставшихся матчах чемпионата РПЛ?
- Думаю, что будет. Он ведь парень темпераментный и не любит проигрывать. Тут вопрос в том, насколько она будет у игроков. До этого момента, на мой взгляд, это все-таки был более-менее слаженный коллектив. Вспомните, как они дружно радовались мячам в начале сезона. А потом все это стало немного разбалтываться. Здесь важно и то, что специалисты трансферного сектора приведут этой зимой. Сейчас ведь есть проблема с Уруновым и Кокориным, которые очень мало играют, особенно Урунов.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Червиченко: думаю, у Тедеско будет мотивация в оставшихся матчах. Он парень темпераментный и не любит проигрывать
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью Rusfootball.info прокомментировал ситуацию с главным тренером красно-белых Доменико Тедеско.
Фото: youtube-канал Глеба Чернявского
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