Бекали заявил, что игрока пытался подписать не "Краснодар", а клуб из итальянской Серии А. Владелец "Стяуа" также отметил, что этот клуб предлагал за Мана 12 миллионов евро, сообщает Sport.ro.
В нынешнем сезоне Ман забил 15 голов и сделал семь результативных передач в 16 матчах за "Стяуа". Контракт игрока с румынским клубом действует до лета 2024 года.
Владелец "Стяуа" опроверг данные о предложении "Краснодара" по вингеру Ману
Владелец "Стяуа" Джиджи Бекали опроверг данные о том, что "Краснодар" сделал предложение в размере 10 миллионов евро по трансферу вингера его команды Денниса Мана.
Фото: Vbet News
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