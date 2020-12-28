"Смотрим на составы лидеров и футболистов, которые забивают: Федор Чалов только-только проснулся, сделав хет-трик, Эсекиэль Понсе забивает, но Сердар Азмун и Артем Дзюба забивают больше.
Они приносят пользу "Зениту". Азмун и Дзюба – это достаточно серьезная мощь в России", - приводит слова Малафеева "Р-Спорт" .
Напомним, что Дзюба и Азмун возглавляют гонку бомбардиров чемпионата России. На счету форвардов по 11 забитых мячей. При этом иранец провел на 2 матча меньше россиянина - 15 против 17, а также меньше забил с пенальти - 1 у Азмуна и 3 у Дзюбы.
"Зенит" по итогам 19-и туров РПЛ возглавляет турнирную таблицу, набрав 41 очко.
Малафеев: Азмун и Дзюба – серьезная мощь в России
Экс-голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев дал оценку уровню нападающих клубов Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"
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