Бывший игрок ЦСКА Вернблум оценил пение Слуцкого в новогоднем клипе "Рубина"

Great coach, fantastic person, terrible singer ????????? https://t.co/rEnr7WnlJ5 — Pontus Wernbloom (@wernbloom) December 28, 2020

"Отличный тренер, фантастический человек, ужасный певец", — написал швед в своем твиттере.Ранее "Рубил" опубликовал новогодний клип, в котором Слуцкий исполнил песню All I Want for Christmas Is You.Напомним, что Вернблум и Слуцкий знакомы по совместной работе в ЦСКА с 2012 по 2016 год. На данный момент 34-летний игрок защищает цвета "Гетеборга".Источник: официальный "твиттер" Понтуса Вернблума