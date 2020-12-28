- Кононов говорил Айртону учить одно русское слово в день. Не сказал русское слово - проходишь коридор. Это классно, когда такой аттракцион раз в две недели, а когда ты его гоняешь с этим каждый день, уже ни ему, ни команде не интересно, - цитирует Реброва Sports.ru.
23-летний левый защитник Лукас Айртон перешел в "Спартак" из "Флуминенсе" в январе 2019 года, сумма трансферной компенсации составила 7 миллионов евро. Под руководством Олега Кононова бразилец провел 30 матчей, в которых отметился 4 голевыми передачами. Всего за "Спартак" Айртон сыграл в 68 встречах, на его счету 3 гола и 9 ассистов.
Ребров рассказал о том, как Кононов мотивировал Айртона изучать русский язык
Вратарь "Спартака" Артем Ребров поделился информацией о методах мотивации к изучению русского языка, которые применял главный тренер Олег Кононов к бразильскому защитнику Айртону.
Фото: ФК "Спартак"
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