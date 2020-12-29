"Про интерес читал, но мое дело — сосредоточиться на "Химках" и подготовке к весенней части сезона. Думаю только о том, что зависит от меня. Сейчас главное — хорошо потренироваться на сборах. А там — посмотрим", - заявил Лантратов.
Илья Лантратов перешел в состав подмосковных "Химок" в июле 2019 года в качестве свободного агента. В этом сезоне он провел за подмосковный клуб 19 матчей, в пяти встречах он не пропустил ни одного гола. Всего за "Химки" у Лантратова 36 матчей.
"Химки" занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 19-ти матчах 25 очков. В последних 6-ти матчах у команды Черевченко 5 побед и одна ничья.
Источник: Матч ТВ
Лантратов: об интересе "Зенита" и "Локомотива" читал, но сейчас я сосредоточен на "Химках"
Вратарь подмосковных "Химок" Илья Лантратов прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны "Зенита" и "Локомотива".
Фото: ФК "Химки"
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