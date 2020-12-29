Ребров: Кононов пытался измениться, стать брутальным, как Каррера. Но мы видели, что он не настоящий

Голкипер "Спартака" Артем Ребров рассказал о мерах, предпринятых главным тренером Олегом Кононовым при падении результатов команды.
Фото: ФК "Спартак"
- Когда все стало плохо, Кононов затеял перемены. Схемы другие пробовал, от ворот иначе стали разыгрывать, начались какие-то шараханья. Возможно, еще и от давления - вы же помните, сколько критики в его адрес было от болельщиков и в медиа. Плюс он пытался измениться сам, стать брутальным, как тот же Каррера. Я не знаю, то ли сам он пришел к этому, то ли ему кто-то сказал: "Будь злым, тогда все перевернешь". Кононов, например, кулаками по столу стучал, ногой по лавке мог двинуть, но мы же видели, что это не он, что он не настоящий. Естественно, игроки все это не воспринимали, - цитирует Реброва Sports.ru.

Олег Кононов был назначен на должность главного тренера московского "Спартака" 12 ноября 2018 года, через три недели после увольнения из клуба итальянского специалиста Массимо Карреры. Красно-белые стартовали при Кононове с 5-матчевой беспроигрышной серии в РПЛ (+3=2), но уступили в двух матчах группового турнира Лиги Европы и выбыли из соревнования. Чемпионат России команда закончила на пятом месте. В сентябре 2019 года после серии из 5 поражений подряд в РПЛ и Лиге Европы, разбавленных единственной кубковой победой со счетом 2:1 над "КамАЗом" из ПФЛ, Олег Кононов был уволен с поста главного тренера "Спартака". Его последние матчи проходили на фоне личной обструкции со стороны болельщиков.

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Теги: Спартак Кононов Ребров
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