Евгений Гинер и Леонид Федун попали в список кандидатов на включение в состав нового исполнительного комитета РФС. Их кандидатуры были включены по так называемой президентской квоте.
Напомним, 22 декабря состоялись выборы, по итогам которых Евгений Гинер и Леонид Федун не смогли попасть в исполком Российского футбольного союза. Три места в исполнительном комитете заняли гендиректор "Рубина" Рустем Сайманов, владелец "Краснодара" Сергей Галицкий и председатель совета директоров "Динамо" Юрий Соловьев.
Выборы нового состава исполкома РФС пройдут 4 февраля будущего года во время внеочередной конференции.
Источник: пресс-служба РФС
Федун и Гинер выдвинуты в исполком РФС
Президент ЦСКА Евгений Гинер и владелец "Спартака" Леонид Федун могут войти в новый состав исполкома Российского футбольного союза.
Фото: ТАСС
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