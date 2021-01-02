Источник: сын Алекперова вошел в совет директоров "Спартака"

Юсуф Алекперов, сын одного из акционеров клуба Вагита Алекперова, вошел в совет директоров клуба.
Фото: Чемпионат
По сведениям источника, сейчас совет директоров красно-белых состоит из Леонида Федуна (председатель), Андрея Федуна, Александра Матыцина, Сергея Михайлова и Юсуфа Алекперова.

Вагит Алекперов владеет 36,8% акций "Спартака".

Источник: "СЭ".

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Теги: Спартак Алекперов
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