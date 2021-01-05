Источник: Канделаки выступила инициатором сокращения штаба работников сайтов субхолдинга на 47%

В системе "Матч ТВ" произошло сокращение штаба.
Фото: Getty Images
Как сообщает источник, сокращение коснулось работников сайтов субхолдинга. Их общее число с 76 человек до 36. Таким образом, штат был сокращен на 47%.

По сведениям источника, инициатором этого решения выступила генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки.

Источник: Metaratings.

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Теги: Матч ТВ
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