Как сообщает источник, сокращение коснулось работников сайтов субхолдинга. Их общее число с 76 человек до 36. Таким образом, штат был сокращен на 47%.
По сведениям источника, инициатором этого решения выступила генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки.
Источник: Metaratings.
Источник: Канделаки выступила инициатором сокращения штаба работников сайтов субхолдинга на 47%
В системе "Матч ТВ" произошло сокращение штаба.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!