"Ахмат" готов выкупить Мелкадзе и Тимофеева у "Спартака"

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров рассказал, что клуб хочет выкупить арендованных у "Спартака" Артема Тимофеева и Георгия Мелкадзе.
Фото: РИА Новости
— Мы положительно оцениваем их игру. Посмотрим, что у нас с ними получится. В "Спартаке" сейчас новое руководство, будем потихоньку общаться по поводу условий выкупа. Плюс поговорим с самими игроками. Если со всеми договоримся, будем готовы выкупать, — цитирует Айдамирова "СЭ".

Оба футболиста арендованы у "Спартака" на сезон.

В текущем сезоне 23-летний Мелкадзе стал автором двух голов и двух голевых передач в 17 матчах во всех турнирах. Transfermarkt оценивает футболиста в 1,5 млн евро.

26-летний Тимофеев в 18 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал две голевые передачи. Полузащитник оценивается в те же 1,5 млн евро.

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Теги: Ахмат Спартак Тимофеев Мелкадзе
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