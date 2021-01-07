— Мы положительно оцениваем их игру. Посмотрим, что у нас с ними получится. В "Спартаке" сейчас новое руководство, будем потихоньку общаться по поводу условий выкупа. Плюс поговорим с самими игроками. Если со всеми договоримся, будем готовы выкупать, — цитирует Айдамирова "СЭ".
Оба футболиста арендованы у "Спартака" на сезон.
В текущем сезоне 23-летний Мелкадзе стал автором двух голов и двух голевых передач в 17 матчах во всех турнирах. Transfermarkt оценивает футболиста в 1,5 млн евро.
26-летний Тимофеев в 18 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал две голевые передачи. Полузащитник оценивается в те же 1,5 млн евро.
"Ахмат" готов выкупить Мелкадзе и Тимофеева у "Спартака"
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров рассказал, что клуб хочет выкупить арендованных у "Спартака" Артема Тимофеева и Георгия Мелкадзе.
Фото: РИА Новости
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