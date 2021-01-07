— Доволен ли я, что "Ростов" пятый после первой части? Хотелось бы лучше, могли больше очков набрать. Но если учесть, что команда в стадии становления, много новых футболистов, то нужна была зимняя пауза, чтобы сыграться, физически всех подвести. В новом году будем лучше, потому что потенциал очень высокий, - передает слова Осипенко Matchtv.ru.
"Ростов" набрал 32 очка в 19 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги после завершения осенней части сезона. Домашний матч 19 тура желто-синие проиграли ЦСКА со счетом 1:3, в то время как победа в этом матче выводила бы их сразу на второе место. В октябре 2020 года "Ростов" произвел масштабную трансферную перезагрузку состава.
Осипенко: "Ростов" мог набрать больше очков. В новом году будем лучше, потенциал очень высокий
Центральный защитник "Ростова" Максим Осипенко высказал мнение о месте команды в чемпионате и ее потенциале.
Фото: ФК "Спартак"
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