Осипенко: "Ростов" мог набрать больше очков. В новом году будем лучше, потенциал очень высокий

Центральный защитник "Ростова" Максим Осипенко высказал мнение о месте команды в чемпионате и ее потенциале.

Фото: ФК "Спартак"