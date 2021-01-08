— У нас в стране политиком может стать любой — можете вы, могу я, может и Дзюба. Но для этого нужно как минимум выиграть выборы, провести опрос среди граждан. Тут уже вопрос, будет ли он популярным в своем избирательном округе. Потому что я тоже, может, захочу заявиться там и выиграть у Дзюбы, и мы будем с ним сражаться. Он будет как единоросс, а я — как самовыдвиженец, и я его обыграю. Ну, например, — цитирует Губерниева Sport24.
Ранее вариант с Дзюбой в политике предложил менеджер сборной России Евгений Савин. Бывший российский биатлонист Александр Тихонов считает, что спортсменам нет места в политике.
В текущем сезоне 32-летний Дзюба провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил 13 голов и ещё шесть раз ассистировал своим партнерам. Контракт нападающего с петербургским клубом действует до лета 2022 года.
Губерниев — о Дзюбе в политике: он будет как единоросс, а я — как самовыдвиженец, и я его обыграю
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил вариант, при котором нападающий "Зенита" Артем Дзюба пойдет в политику.
Фото: ТАСС
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