- Политиком может стать кто угодно. У Дзюбы много поклонников теперь в разных направлениях, он теперь многогранный. Но захочет ли он сам идти в политику? Он сейчас нужнее в футболе. Пускай играет, - передает слова Свищева "РБ-Спорт".
Ранее менеджер сборной России Евгений Савин высказал мнение, что форвард национальной команды и "Зенита" Артем Дзюба может по окончании футбольной карьеры идти в политику, поскольку обладает необходимыми для этого качествами.
Депутат Свищев: политиком может стать кто угодно. Но Дзюба пусть еще поиграет
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал возможные перспективы нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы в политике.
Фото: ФК "Зенит"
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