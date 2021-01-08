- Сожалею ли сейчас о поцелуе шарфа ЦСКА? Да нет. Понимаете, я находился под безумным давлением, и оно только нарастало. Тогда было одно желание – ослабить его, снять напряженность. Оно и вылилось в этот жест. Да, был такой эпизод в карьере, но я уже давно его прожил и успокоился. Сегодня о нем напоминают единицы. Я же не поцеловал эмблему фашистов! Это шарф, просто шарф, - передает слова Онопко "Чемпионат".
Экс-игрок и капитан московского "Спартака" Виктор Онопко вошел в тренерский штаб ЦСКА в качестве ассистента главного тренера в сентябре 2009 года. На проводившейся вскоре после этого встрече с болельщиками фанаты ЦСКА потребовали от тренера поцеловать клубную эмблему на шарфе красно-синих, что он и выполнил. Онопко проработал в тренерском штабе "армейцев" более 11 лет, в декабре 2020 года было объявлено, что контракт с ним и тренером вратарей Сергеем Овчинниковым продлен не будет.
Онопко - об эпизоде с поцелуем атрибутики ЦСКА: я же не поцеловал эмблему фашистов! Это шарф, просто шарф
Экс-игрок "Спартака" и экс-тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал давний эпизод с публичным поцелуем эмблемы "армейцев".
Фото: twitter.com
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