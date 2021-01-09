Начинал защитником, был капитаном ПСВ, хотел переехать в Бундеслигу. Кого покупает "Спартак" у ПСВ?

Решит Йоррит Хендрикс проблемы "Спартака" в опорной зоне? Или его ждет участь Гуса Тиля?
Йоррит Хендрикс приехал в Эйндховен в 2004 году, когда ему было 9 лет. Игрок поступил в академию ПСВ и с тех пор не покидал клуб. В 2009 году Хендрикс считался одним из лучших футболистов академии ПСВ и заслужил вызов в нидерландскую сборную U-15. В 2010 году Хендрикс уже играл в сборной U-16, в сентябре 2011 - в U-17. Стремительный прогресс позволил игроку дебютировать за взрослую команду ПСВ уже в девятнадцатилетнем возрасте (хотя для Нидерландов эта ситуация вполне стандартная).

Травмы опорников ПСВ Оскара Хильемарка (в прошлом сезоне играл за "Динамо") и Стейна Шаарса заставили тогдашнего тренера команды Филиппа Коку выставить Хендрикса в опорной зоне. Хотя в академии клуба он оттачивал навыки центрального защитника. Да и во взрослую команду призывался, чтобы усилить конкуренцию в обороне. ПСВ играл по схеме 4-3-3, где Хендрикс занял позицию в глубине полузащиты. Но защитные скиллы позволяли игроку опускаться чуть ли не пятым защитником, создавая плотность в обороне.

В первый свой сезон Хендрикс делал в среднем по 2 отбора и 2 перехвата за матч. Может, для чистого опорника результат был не выдающимся. Но специалисты отмечали умение Хендрикса заставлять нападающих ошибаться в передачах. Он проделывал большой объем работы, успевая страховать вингеров и освобождая их от оборонительных задач.

Начинал защитником, был капитаном ПСВ, хотел переехать в Бундеслигу. Кого покупает "Спартак" у ПСВ?

Помимо отборов Хендрикс отмечался хорошим розыгрышем мяча, помогая защитникам начинать атаки команды. Средняя точность передач в выступлениях за ПСВ составляет около 84%, а если добавить к этому еще в среднем 1 точный пас под удар за матч, то получается, что клуб имеет хорошего надежного опорника с диспетчерскими навыками. Многие нидерландские эксперты связывали высокую результативность ПСВ как раз с наличием в команде Йоррита Хендрикса, который не только привык "носить рояль", но и является зачинщиком большинства атак.

Навык игры в обороне позволяет Хендриксу соблюдать дисциплину на поле. В начале его карьеры он поддавался эмоциям (удаление в матче с "АДО Ден Хаагом" за 29 минут), но уже за сезон 2015/2016 он получил только 2 желтые карточки в рамках чемпионата. Он не слишком быстро бросается в отборы, понимая, что может сделать оборону уязвимой и сам нарушить правила. За счет грамотного выбора позиции Хендрикс часто не отбирает мячи, а резко замедляет атаки соперника.

Слабой стороной Хендрикса является его игра в воздухе. При росте 182 см игрок весит только 73 килограмма. И Хендрикс порой банально не способен выиграть борьбу у соперника. В чемпионате Нидерландов ему не всегда и требуется мощь, потому что футбол там быстрый и не такой контактный, как, например, в АПЛ.


Неизвестно почему, но за сборную Нидерландов Хендрикс провел только 1 матч. Он 6 лет играет в основе ПСВ, регулярно выступает в еврокубках, даже провел несколько игр с капитанской повязкой. Но в сборной Хендрикса не видят уже 4 года. Плюс он никогда не играл за пределами Нидерландов. В интервью Voetbal International Хендрикс сказал, что никогда не думал об отъезде из ПСВ. "Понимаю, что могу стать богаче как футболист и человек. Думаю, что для перехода мне больше подойдет Бундеслига", - говорил футболист.

Понятно, что для игрока, который входил в большинство рейтингов с молодыми и перспективными, Хендрикс задержался в ПСВ. 6 лет в одной команде для талантливого нидерландского футболиста - это перебор. А сейчас у него дома 2 детей, с которыми, по словам самого Хендрикса, он сильно сблизился за время пандемии. И это может стать проблемой в плане адаптации, тем более у "Спартака" есть опыт с Самуэлем Жиго, который из-за ребенка был готов покинуть команду.

Главный тренер ПСВ Роджер Шмидт в нынешнем сезоне стал меньше доверять Хендриксу. За полгода у него только 7 полных матчей (во всех турнирах). И только ли это из-за заканчивающегося летом контракта? То что истечение контракта стало причиной невысокой цены (500 тысяч евро) - это точно. Или ПСВ решил быстро избавиться от не прогрессирующего воспитанника? На бумаге Хендрикс все равно - это стопроцентное усиление для "Спартака". У команды нет настоящего опорника. Алекс Крал - больше походит на box-to-box, Зобнин вообще может вернуться направо, если решат не продлевать Мозеса. Есть Умяров (он моложе, перспективнее), но кто-то видел классные отборы Наиля? Вот только получится раскрыться у Хендрикса? Может, он через год поедет в желанную Бундеслигу, но уже, как Гус Тиль, в резервный состав немецкого середняка?

Фото: Goal.com, Voetbal International

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Теги: Спартак Хендрикс
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