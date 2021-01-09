Самедов отметил, что "Спартаку" был нужен опорный полузащитник. Также он заявил, что "красно-белым" придется продать кого-то из легионеров, если клуб попытается подписать полузащитника "Аякса" Квинси Промеса.
"Хендрикс? Не слышал вообще про такого футболиста. Мне кажется, "Спартаку" действительно нужен опорник. Решили укрепить середину, если хороший игрок, то почему нет.
Чтобы подписать Промеса, придется теперь кого-то продать, здесь логика проста. В "Спартаке" много легионеров, кто может на выход пойти", - заявил Самедов.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что 25-летний Хендрикс в ближайшие дни подпишет контракт со "Спартаком". Впоследствии "красно-белые" подтвердили, что договорились о трансфере игрока.
Источник: Спорт-Экспресс
Самедов прокомментировал переход Хендрикса в "Спартак"
Экс-игрок сборной России Александр Самедов прокомментировал предстоящий переход опорного хавбека ПСВ Йоррита Хендрикса в "Спартак".
Фото: Sportbox
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