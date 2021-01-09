Орлов - о Дзюбе: если ты капитан - должен существовать во имя команды, а не проявлять эгоизм

Тележурналист и поклонник "Зенита" Геннадий Орлов раскритиковал поведение капитана команды нападающего Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"
- У Дзюбы был неприятный инцидент с Семаком. Его заменили. Весь стадион и телезрители рассмотрели, насколько он недоволен. А Дзюба - капитан команды... Должен быть поумнее! Если ты капитан - все-таки должен существовать во имя команды. А вместо этого проявляешь эгоизм. Уходя с поля, показываешь всем, как недоволен. Ну и на что ты работаешь? На развал команды! - приводит слова Орлова "Спорт-Экспресс".

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба, после ухода из клуба защитника Бранислава Ивановича ставший капитаном команды, в прошлом сезоне РПЛ забил 17 голов и отдал 14 результативных передач в 28 матчах. В августе и сентябре текущего сезона Дзюба забил еще 6 мячей, но в октябре 2020 года его результативность упала, ему ни разу не удалось отличиться в течение месяца, что вызывало внешне проявляемое недовольство. В ноябре на счету форварда лишь 1 гол в ворота "Краснодара", забитый сразу после ситуации со скандальным видеороликом. В декабре результативность Дзюбы в РПЛ вновь выросла - в трех последних встречах осенней части чемпионата он забил 4 гола.



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Теги: Зенит Дзюба Орлов
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