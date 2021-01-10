"Пока никто никакой контракт не расторг — это информация на сегодняшний день. Сегодня у нас последний выходной, а дальше будем смотреть. Если бы кто-то чего-то хотел, то уже бы прислал документы. Пока у нас никаких документов на электронной почте нет. Я не знаю, зачем футболисты все это говорят. Видимо, нас нужно добить уже", - заявила Коновалова.
Напомним, сегодня в СМИ появилась информация о том, что руководство "Тамбова" сказало футболистам добраться до места проведения первого зимнего сбора в Крымске за свой счет. После этих заявлений ряд игроков приняло решение расторгнуть контракт с тамбовской командой.
Ранее, желание разорвать контракт с "Тамбовом" высказал защитник команды Гурам Тетрашвили.
"Тамбов" закончил первую часть текущего сезона РПЛ на 16-м месте в таблице. А активе тамбовчан 13 очков в 19-ти матчах.
Источник: "СЭ"
Гендиректор "Тамбова": пока никто из футболистов никакой контракт не расторг
Генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова рассказала о ситуации с расторжением контрактов в команде.
Фото: "Getty Images"
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