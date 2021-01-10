Рассматриваются варианты с арендой и с полноценным трансфером игрока. Стороны проводят консультации по вопросу перехода полузащитника.
Напомним, что Урунов перешел в "Спартак" летом 2020 года из "Уфы". В текущем сезоне он провел за "красно-белых" девять матчей и забил один гол.
Источник: Спорт-Экспресс
Урунов зимой может вернуться в "Уфу"
Полузащитник "Спартака" Остон Урунов может вернуться в "Уфу" в зимнее трансферное окно.
Фото: "Спартак"
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