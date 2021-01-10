Евсеев рассказал о подготовке российских команд на зимних сборах

"Хорошее время. Ничего не отвлекает от работы и к тому же идёт постоянное общение с командой и руководством, можно не только чувствовать настроение каждого подопечного, но и детальнее проговаривать все рабочие вопросы", - написал Евсеев.
Вадим Евсеев большую часть карьеры провел за московский "Локомотив", в составе которого отыграл в 220 матчах и забил 25 мячей.
В качестве главного тренера он работал в командах "Текстильщик", "Амкар", "СКА-Хабаровск". Последним местом работы Евсеева была "Уфа", которую он возглавлял с марта 2019 года по октябрь 2020 года.