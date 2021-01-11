Спортивный директор "Тамбова" Худяков ответил на вопрос об интересе других клубов к игрокам команды

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков поделился информацией о текущем спросе на игроков команды со стороны других клубов.

Фото: ФК "Тамбов"