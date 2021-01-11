- Поступали ли на кого-то из игроков запросы в клуб? Пока нет, - цитирует Худякова "Советский спорт".
Ранее появлялась информация, что в связи с задержками заработной платы "Тамбов" в ходе зимнего трансферного окна могут покинуть некоторые игроки основного состава.
Спортивный директор "Тамбова" Худяков ответил на вопрос об интересе других клубов к игрокам команды
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков поделился информацией о текущем спросе на игроков команды со стороны других клубов.
Фото: ФК "Тамбов"
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