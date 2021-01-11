"На днях, как и планировали, вернемся с Газизовым к этому разговору. Мы договорились, что до середины января он берет паузу, осматривается, отдыхает, приходит в себя. Нет смысла его торопить. В ближайшее время переговорим, если будет найдено совместное решение, то оно тут же будет и озвучено", - сказал Мурзагулов.
Ранее Газизов занимал пост генерального директора "Уфы" с 2012 по 2020 год. Летом прошлого года он занял аналогичную должность в "Спартаке", однако 8 декабря покинул московский клуб.
В текущем сезоне РПЛ "Уфа" занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.
Источник: "СЭ"
Мурзагулов: на днях вернемся к разговору о возможном возвращении Газизова в "Уфу"
Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию о возможном возвращении в клуб Шамиля Газизова.
Фото: ФК "Уфа"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!