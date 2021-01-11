Спортдиректор "Тамбова": денег от РПЛ за телеправа можно ждать не раньше апреля

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал, когда его клуб сможет рассчитывать на денежные поступления от Российской премьер-лиги.

Фото: ТАСС