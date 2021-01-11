- Жду ли каких-то поступлений от РПЛ - от телеправ, спонсоров и так далее? Там такая процедура - когда проходит квартал, 5-6 туров чемпионата, лига перечисляет всем клубам деньги. То есть этих денег можно ждать не раньше апреля, - приводит слова Худякова "Советский спорт".
"Тамбов" не может добиться финансирования от региональных властей Тамбовской области, в связи с чем клуб длительное время не выплачивает сотрудникам заработную плату. Перед началом сезона обещание финансирования от губернатора области дало возможность клубу пройти процедуру лицензирования в РПЛ.
Спортдиректор "Тамбова": денег от РПЛ за телеправа можно ждать не раньше апреля
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал, когда его клуб сможет рассчитывать на денежные поступления от Российской премьер-лиги.
Фото: ТАСС
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