Трансфер Кузяева в "Локомотив" сорвался в последний момент

Экс-директор академии "Локомотива" Владимир Кузьмичев высказался о несостоявшемся переходе полузащитника Далера Кузяева в клуб.
Фото: ФК "Зенит"
— C Кузяевым тоже все обговорили, были совсем рядом, но сорвалось, — цитирует Кузьмичева "СЭ".

27-летний Кузяев летом прошлого года находился в статусе свободного агента после истечения контракта с "Зенитом". В итоге, футболист подписал с чемпионом России новый контракт.

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Теги: Локомотив Зенит Кузяев Кузьмичев
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