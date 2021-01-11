— C Кузяевым тоже все обговорили, были совсем рядом, но сорвалось, — цитирует Кузьмичева "СЭ".
27-летний Кузяев летом прошлого года находился в статусе свободного агента после истечения контракта с "Зенитом". В итоге, футболист подписал с чемпионом России новый контракт.
Трансфер Кузяева в "Локомотив" сорвался в последний момент
Экс-директор академии "Локомотива" Владимир Кузьмичев высказался о несостоявшемся переходе полузащитника Далера Кузяева в клуб.
Фото: ФК "Зенит"
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