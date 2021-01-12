Уткин - о назначении Пивоварова в "Динамо": в "Зените" он слыл единственным реально работающим менеджером
Футбольный блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал назначение на пост генерального директора московского "Динамо" Павла Пивоварова, ранее работавшего в "Зените".
Напомним, что Пивоваров сменил на посту генерального директора "Динамо" Юрия Белкина, который стал президентом клуба.
Источник: телеграм-канал Василия Уткина
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