— Как на духу – пока ни с кем переговоры не веду. Еще не все клубы из отпуска вышли. Думаю, ясность наступит через неделю-другую, — цитирует Иванова "СЭ".
Ранее сообщалось, что интерес к 34-летнему игроку проявляют тульский "Арсенал", "Урал", "Химки" и "Уфа". Ранее Иванов с 2012 года выступал за "Ахмат", который покинул несколько дней назад.
Иванов рассказал, когда наступит ясность в его продолжении карьеры
Российский полузащитник Олег Иванов рассказал, что в настоящее время не ведет переговоры с клубами.
Фото: ФК "Ахмат"
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