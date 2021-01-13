Отметим, что в состав красно-белых попали нападающие Александр Кокорин и Педро Роша, а также хавбек Остон Урунов.
Ранее сообщалось, что в Эмиратах к "Спартаку" должен присоединиться полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс для прохождения медосмотра и подписания контракта.
Источник: пресс-служба ФК "Спартак"
Стал известен состав "Спартака" на первый сбор в ОАЭ. Кокорин, Урунов и Роша - в списке
Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала список игроков, которые оправятся с командой на первый сбор в ОАЭ.
Фото: пресс-служба ФК "Спартак"
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