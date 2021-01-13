Сейчас нужно выправлять нашу ситуацию и вернуться на те места, где мы должны находиться. Концовка получилась смятая, много травм было, молодые играли.
Глупо загадывать, на каком месте закончим. Главное - настраиваться на каждый матч. Но давайте будем реалистами: говорить о Лиге чемпионов, занимая восьмое место - неправильно. Главное - подготовка, без травм и двигаться от матча к матчу", - сказал Игнатьев.
"Локомотив" по итогам первой части чемпионата занимает 8-е место, набрав в 19-ти матчах 28 очков. От 2-го места, дающего право выступать в Лиге чемпионов, команда отстает на 9 очков.
В нынешнем сезоне Лиги чемпионов "Локомотив" занял последнее место в группе с "Баварией", "Атлетико" и "Зальцбургом", набрав в шести матчах 3 очка.
Сезон железнодорожники возобновят матчем 1/8 финала Кубка России против "Тамбова". Игра пройдет в Москве 20 или 21 февраля.
Источник: Sport24
Игнатьев: говорить о Лиге чемпионов, занимая восьмое место - неправильно
Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев рассказал об ожиданиях от второй части сезона в РПЛ.
Фото: "Локомотив"
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