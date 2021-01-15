— Трое арбитров пока покинули судейство в РПЛ на неопределенный срок — это Алексей Сухой, Евгений Турбин и Николай Волошин. В общей сложности на матчах РПЛ будут судить 20 арбитров, — цитирует Хачатурянца ТАСС.
33-летний Сухой в нынешнем сезоне отработал шесть матчей Тинькофф Российской Премьер-лиги, в которых показал 35 желтых и пять красных карточек.
41-летний Турбин отсудил пять матчей, показав в них 25 желтых и две красных карточки.
36-летний Волошин в семи матчах показал 21 желтую карточки.
Кроме того стало известно, что Ян Бобровский, Антон Фролов и Артем Чистяков станут новыми судьями РПЛ, а Михаил Вилков и Владислав Безбородов вернутся к работе на матчи Премьер-лиги.
Сухой, Турбин и Волошин отстранены от судейства в РПЛ. Вилков и Безбородов продолжат работу
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил об отстранениях специалистов на матчи РПЛ.
Фото: Александр Фёдоров/"СЭ"
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