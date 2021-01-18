"Я против сокращения лиги. Формат можно поменять: играть 3-4 круга, но командам, которые внизу, будет намного сложнее пробиться наверх. У нас огромная страна, почему бы не сделать 18-20 команд и играть больше матчей.
Если для интенсивности и конкурентных матчей, то тоже непонятно. В АПЛ, Италии, Испании больше 20 команд и чего? Там есть сильные, средние и слабые команды, не сокращают ведь количество клубов", - заявил Худяков.
Ранее СМИ сообщали, что рассматривается два варианта сокращения количества участников РПЛ до 12-ти команд.
По первому варианту, сначала проводится регулярный чемпионат в два круга, команды проводят по 22 матча. Дальше происходит деление на две группы по шесть команд. Первая группа разыгрывает чемпионский титул и еврокубковые путевки, вторая - определяет участников на следующий сезон. Во второй части клубы сыграют по 10 матчей. Итого общее число встреч увеличится с 30 до 32.
Второй вариант предусматривает такой же регулярный чемпионат, но дальше будут составлены две сетки плей-офф. В первой восемь команд определят чемпиона и разыграют путевки в еврокубки, а аутсайдеры и лучшие команды низшего дивизиона поборются во второй сетки за места в РПЛ.
Источник: Sport24
Худяков: я против сокращения РПЛ. Можно поменять формат - играть 3-4 круга
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков прокомментировал возможные изменения формата проведения РПЛ.
Фото: РИА "Новости"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!